Вице-губернатору Приморья Ефремову посмертно присвоено звание Героя РФ

Владимир Путин присвоил погибшему в Курской области вице-губернатору Приморья Сергею Ефремову звание Героя Российской Федерации посмертно. Об этом на церемонии прощания во Владивостоке сообщил глава региона Олег Кожемяко.

Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона «Тигр». В прошлом году стал вице-губернатором края, но когда ВСУ вторглись в Курское приграничье, вновь возглавил свой отряд.

Вместе с ним погибли еще два бойца «Тигра»: сотрудник МЧС Александр Иваровский, которого сегодня также проводили в последний путь, и Сергей Дмитриев, прощание с которым пройдет чуть позже. Обоих посмертно наградили орденами Мужества