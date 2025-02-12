Парализовали беспилотники боевиков ВСУ: российские войска продвинулись на кураховском направлении

Эфирная новость 25 0

Операторы дронов вывели из строя пункт управления.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Группировка войск «Центр» в ДНР освободила от украинских националистов Ясеновое. Небольшое село расположено недалеко от Селидова. Это дает возможность закрепить контроль над трассой, соединяющей Курахово и Красноармейск.

И как раз на кураховском направлении наши военные парализовали украинские беспилотники. Операторы дронов вывели из строя пункт управления ВСУ. Также была уничтожена антенна Starlink, замаскированная в деревьях.

Еще один разгромный удар по пункту управления беспилотниками нанесла наша артиллерия. Бойцы четко отработали по полученным от разведки координатам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики ВСУ потеряли до 505 боевиков а также танк, боевую бронированную машину, четыре артиллерийских орудия и семь автомобилей. 

Тема:
Спецоперация
11 февр
«От слова отец»: в Приморье простились с погибшим в Курской области вице-губернатором
11 февр
«Полмиллиона единиц оборудования»: Путину доложили о помощи бойцам СВО от Калужской области
11 февр
Генпрокурор Краснов поручил инициировать закон о поддержке детей бойцов СВО
11 февр
Вице-губернатору Приморья Ефремову посмертно присвоено звание Героя РФ
11 февр
Российская авиация уничтожила технику боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
11 февр
Цель уничтожена — экипаж вертолета Ка-52м выполнил боевую задачу. Лучшее видео из зоны СВО
10 февр
Российские огнеметчики уничтожили «опорник» боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
10 февр
Маскировка не спасла боевиков ВСУ о удара пушек «Гиацинт-С». Лучшее видео из зоны СВО
9 февр
ВС РФ освободили населенный пункт Орехово-Василевка в ДНР
8 февр
Российские беспилотники «Zаlа» в деле. Лучшее видео из зоны СВО
-8° Атмосферное давление 778 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
95.80
-0.98 99.20
-1.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:53
Рассрочка или ипотека: что выбрать, чтобы не остаться в долгах
1:34
Смена власти? Киев подозревает, что Трамп готовит замену Зеленскому
1:15
«Скоро состаритесь»: Башаров прокомментировал слухи о беременности невесты
0:57
Парализовали беспилотники боевиков ВСУ: российские войска продвинулись на кураховском направлении
0:36
В Германии при столкновении поезда с грузовиком погиб один человек, ранены 25
0:17
Москву ждут снежные выходные: синоптик предсказывает снегопады

Сейчас читают

«Сразу подобреет»: Лолита пожелала депутату Пензиной хорошего мужа
Родственники Олега Стриженова отменили гражданскую панихиду
«Не нужны ни платно, ни бесплатно»: что скрывается за повальной отменой концертов Лолиты
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год