Парализовали беспилотники боевиков ВСУ: российские войска продвинулись на кураховском направлении
Операторы дронов вывели из строя пункт управления.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru
Группировка войск «Центр» в ДНР освободила от украинских националистов Ясеновое. Небольшое село расположено недалеко от Селидова. Это дает возможность закрепить контроль над трассой, соединяющей Курахово и Красноармейск.
И как раз на кураховском направлении наши военные парализовали украинские беспилотники. Операторы дронов вывели из строя пункт управления ВСУ. Также была уничтожена антенна Starlink, замаскированная в деревьях.
Еще один разгромный удар по пункту управления беспилотниками нанесла наша артиллерия. Бойцы четко отработали по полученным от разведки координатам.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики ВСУ потеряли до 505 боевиков а также танк, боевую бронированную машину, четыре артиллерийских орудия и семь автомобилей.
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