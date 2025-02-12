Москву ждут снежные выходные: синоптик предсказывает снегопады

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Синоптик Ильин: в выходные Москву накроют снегопады

Москву ждет снежный уикенд: синоптик предсказывает снегопады

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Тема:
Погода

Сугробы вырастут до семи сантиметров.

В Москве к концу недели обещают снежное возвращение зимы. В беседе с aif.ru синоптик Александр Ильин из прогностического центра «Метео» рассказал, что на смену легкой изморози придет настоящий снегопад.

«К концу недели, действительно, характер погоды изменится. Вместо изморози стоит ждать нормального снега. Наиболее существенные осадки будут ближе к выходным», — рассказал синоптик.

В субботу и воскресенье в столице выпадет около семи сантиметров снега.

Морозная погода сохранится в Москве до второй декады февраля. Ночью температура в Подмосковье может опускаться до -17°C, а в самые холодные ночи — до -22°C. Эти морозы, по прогнозам, ожидаются в период с 17 по 20 февраля.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в рамках проекта «Зима в Москве» жители столицы выберут лучшую начинку для блинов на Масленицу. Голосование принесет не только гастрономическое удовольствие, но и реальную выгоду: продукт-победитель получит скидку 10% при продаже на межрегиональных ярмарках в восьми округах Москвы. Всего на выбор пять неповторимых добавок.

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