Раненный при атаке ВСУ оператор Первого канала рассказал о своем состоянии
Юрия Шолмова и его коллег атаковал украинский беспилотник в Курской области.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Получивший ранения в результате атаки украинского дрона оператор Первого канала Юрий Шолмов рассказал, что чувствует себя хорошо.
«Со мной все хорошо, сейчас доктора посмотрели еще раз рану, ее перевязывают, обеззараживают, заматывают», — сообщил он.
По словам Шолмова, после лечения он намерен вернуться к работе.
На опубликованных кадрах видно, что оператор получил ранение в ногу. Инцидент произошел в Суджанском районе Курской области, где работала группа журналистов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Курской области под удар украинской артиллерии и FPV-дронов попала съемочная группа корреспондента «Известий» Владислава Харченко.
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