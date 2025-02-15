Раненный при атаке ВСУ оператор Первого канала рассказал о своем состоянии

Получивший ранения в результате атаки украинского дрона оператор Первого канала Юрий Шолмов рассказал, что чувствует себя хорошо.

«Со мной все хорошо, сейчас доктора посмотрели еще раз рану, ее перевязывают, обеззараживают, заматывают», — сообщил он.

По словам Шолмова, после лечения он намерен вернуться к работе.

На опубликованных кадрах видно, что оператор получил ранение в ногу. Инцидент произошел в Суджанском районе Курской области, где работала группа журналистов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Курской области под удар украинской артиллерии и FPV-дронов попала съемочная группа корреспондента «Известий» Владислава Харченко.