Расчет ЗРК «Бук» отразил воздушное нападение боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Расчеты ПВО группировки войск «Восток» надежно прикрывают войска от средств воздушного нападения боевиков ВСУ в зоне СВО. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

В ходе несения боевого дежурства по охране и обороне воздушного пространства военнослужащими были обнаружены и захвачены движущиеся цели в направлении охраняемого объекта. Командование зенитного ракетного дивизиона приняло незамедлительное решение об уничтожении целей. Расчет «Бук» выполнил пуск зенитных управляемых ракет и поразил средства воздушного нападения противника на безопасном удалении.

Расчеты ПВО группировки войск «Восток» круглосуточно обнаруживают и уничтожают летательные аппараты противника, обеспечивая надежное воздушное прикрытие позиций мотострелковых, танковых, артиллерийских и других подразделений, а также важнейших административных и промышленных объектов в новых регионах России.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.