ВС РФ поразили военные аэродромы, цех сборки БПЛА и объект энергетики на Украине

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Евгения Романова
Евгения Романова 26 0

Российские войска продолжают выполнять задачи специальной военной операции.

Объект энергетики, цех: названы успехи армии РФ на Украине

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Тема:
Спецоперация

Вооруженные силы России за минувшие сутки поразили объекты на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В частности, российскими войсками были поражены инфраструктура военных аэродромов и цех сборки беспилотников. Также целью армии РФ стал объект энергетики, который обеспечивал работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Незалежной.

Вместе с тем российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 50 дронов ВСУ.

Войска РФ наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что армия не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре. Как пояснял президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что расчет БПЛА уничтожил мостоукладчики Biber ВСУ в Курской области. Десантники нанесли точный удар по цели, которая базировалась на немецком танке Leopard 1, при помощи ударных FPV-дронов.

Тема:
Спецоперация
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