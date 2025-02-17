Российские военнослужащие освободили Свердликово в Курской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. Известно, что в операции участвовали бойцы группировки войск «Север».

Также ведомство сообщило, что потери украинских боевиков за прошедшие сутки составили свыше 300 убитыми и ранеными. Бойцы армии России уничтожили четыре танка, включая американский Abrams. Также удалось разбить две БМП «Bradley» производства Штатов.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

В процессе российские бойцы освободили также части Херсонской и Запорожской областей. В результате осенью 2022 года в этих регионах, а также в ДНР и ЛНР были проведены референдумы, по итогам которых они вошли в состав РФ. За их присоединение проголосовало преобладающее число жителей.

Однако многие страны отказались признавать результаты голосования. К слову, они вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия Москвы якобы является вторжением. Тогда Запад стал спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ освободили населенный пункт Фиголевка в Харьковской области.