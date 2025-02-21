История повторяется: ФСБ рассекретила материалы о зверствах нацистов в Курской области
Ведомство указывает на схожесть злодеяний с теми, которые происходят в регионе сегодня.
Фото, видео: © РИА Новости/Иван Шагин; 5-tv.ru
ФСБ опубликовала новые документы о преступлениях нацистов в Курской области. На сайте ведомства появились протоколы допросов, справки и другие архивные материалы.
Спецслужба указывает на схожесть злодеяний, которые совершали гитлеровцы с тем, что делают ВСУ сегодня. Так, в период с 28 февраля по 1 марта 1943 года оккупанты убили 183 мирных жителя, в том числе 46 женщин и 31 ребенка.
Спасаясь от преследования, многие прятались в погреба и подвалы. Немецкие солдаты забрасывали их гранатами. А тех, кто пытался бежать, расстреливали из автоматов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ФСБ рассекретили, как работала контрразведка в Крыму во время Ялтинской конференции в 1945 году.
Спецслужба раскрыла детали, как обеспечивали безопасность первых лиц государств. В охране были задействованы более тысячи сотрудников органов государственной безопасности, а примерно полсотни занимались личной охраной Сталина.
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