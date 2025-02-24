«Зима в Москве»: гостей масленичного фестиваля в выходные научат печь блины

Желающие смогут побывать судьями на кулинарном батле.

В выходные в рамках фестиваля «Зима в Москве» гостей научат печь блины на Масленицу. Об этом сообщили на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Мастер-классы проведут 1 и 2 марта на различных площадках. Посетителям расскажут секреты приготовления мясной начинки из говядины с карамелизированным луком и как сделать идеальное тесто для тонких блинов.

Помимо этого, желающих научат готовить и подавать к масленичному столу праздничное угощение с мясом индейки, овощами гриль и йогуртовым соусом.

Кроме блинов с различными начинками, посетителям покажут варианты других блюд. Например, как правильно пожарить мясо для шашлыка или сделать нежные кутабы с картофелем. А в Олимпийской деревне и на улице Теплый стан повара померятся силами в специальном гастрономическом батле. Они посоревнуются, у кого лучше получается готовить нежные блины с вкусными начинками. Также в 15:00 гостям представится возможность оценить самые лучшие варианты праздничного блюда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве планируется построить еще 71,4 километра линий метро.