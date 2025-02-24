Российские войска ударили по украинским ПВО в зоне СВО

ВС РФ уничтожили зенитно-ракетный комплекс С-300, а также мост, используемый для снабжения ВСУ в Сумской области.

Российская армия не позволила противнику усилить средства противовоздушной обороны (ПВО) в приграничье. Вражескую зенитно-ракетную систему С-300 засекла разведка в Сумской области.

Координаты передали артиллерии. По цели отработал ракетный комплекс «Искандер». Вместе с пусковой установкой была ликвидирована станция наведения ракет, а также не менее 20 боевиков.

Срывают и снабжение ВСУ. Появились кадры, как дрон «Иноходец» наносит удар по мосту в районе Махновки. Переправа была важным пунктом в логистике противника — по этому пути доставляли грузы и личный состав в оккупированную Суджу.

Ранее 5-tv.ru писал, что войска РФ нанесли удар по местам сборов руководства боевиков ВСУ. Для этих целей были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск РФ. Также поражение было нанесено инфраструктуре военных аэродромов, складам горючего и пунктам временной дислокации ВСУ в 142-х районах в зоне проведения СВО.