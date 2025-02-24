О том, что украинский конфликт был спровоцирован не Россией, заявил в интервью телеканалу CNN спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

«Война не должна была произойти. Она была спровоцирована. Это необязательно означает, что она была спровоцирована русскими. В то время были всевозможные разговоры о вступлении Украины в НАТО. И, по сути, это стало угрозой для России. Нам придется иметь дело с этим фактом. Но, как бы то ни было, Россия дала понять, что готова положить конец конфликту», — заявил спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.

По его словам, основой для будущего мирного соглашения могут стать стамбульские договоренности, принятые еще весной 2022 года Россией и Украиной.

Они тогда не вступили в силу, поскольку вмешались западные кураторы и приказали Киеву не допустить мира. Уиткофф также рассказал, что после успешных переговоров США рассчитывают на возвращение американских компаний в Россию.

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