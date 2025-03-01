В Новошахтинске отразили атаку беспилотников ВСУ
Губернатор Ростовской области рассказал о произошедшем.
Фото: Коновалов Алексей/ТАСС
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотников в Новошахтинске. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
«Ночью силами и средствами противовоздушной обороны успешно отражена атака БПЛА в Новошахтинске», — написал он в своем Telegram-канале.
Отмечается, что пострадавших и разрушений в результате атаки беспилотников ВСУ нет.
Регионы России регулярно подвергаются атакам с вражеской стороны после начала специальной военной операции, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники при нападении, но и обстреливают регионы, находящиеся у границы страны, ракетами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что обломки украинского беспилотника попали в окно одной из квартир жилого дома Удомле Тверской области.
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