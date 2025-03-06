ВСУ потеряли за сутки в Курской области более 170 боевиков

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 19 0

Уничтожен танк противника.

ВСУ потеряли за сутки в Курской области более 170 боевиков

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Тема:
Курская область Спецоперация

За сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили более 170 неонацистов, сообщили в Мионобороны РФ. Уничтожены танк, боевая машина пехоты ВСУ, бронетранспортер, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей противника.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 65230 боевиков», — сообщает ведомство.

Артиллерия ВС РФ поразила живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Бондаревка, Викторовка, Гуево, Дмитрюков, Зазулевка, Замостье, Колмаков, Косица и др.

Атака ВСУ на Курскую область

Утром 6 августа 2024 года украинские боевики напали на Курскую область. ВСУ совершили попытку прорвать оборону на государственной границе РФ и нанесли массированный удар по мирным районам региона. От действий ВСУ погибли и пострадали мирные жители России. На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные освободили населенный пункт Андреевка в ДНР.

Тема:
Курская область
6 мар
Авиаудар про бронетехнике ВСУ в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО
5 мар
Суд вынес приговор еще четырем боевикам ВСУ за вторжение в Курскую область
5 мар
ВСУ за сутки потеряли более 215 боевиков на курском направлении
5 мар
Отодвинули линию фронта: как бойцы России окружают группировку ВСУ в приграничье
4 мар
ВСУ за сутки потеряли свыше 150 боевиков на курском направлении
3 мар
Москалькова заявила о возвращении 33 жителей Курской области из Украины в РФ
3 мар
ВСУ за сутки потеряли более 160 боевиков на курском направлении
3 мар
«Загорелся со второго удара»: ВС РФ уничтожили несколько танков Leopard ВСУ
3 мар
Гаубицы Д-30 разгромили группу пехоты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
2 мар
ВСУ за сутки потеряли более 240 боевиков на курском направлении
+5° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.79
0.55 95.70
1.80
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:02
Вместе только в кадре? Пэрис Хилтон обвинили в плохом воспитании детей
13:55
Праздники 6 марта: улыбайтесь, пробуйте и верьте
13:45
Лавров: без западной помощи Украина не может наносить удары по России
13:29
Секрет здоровья и долголетия: диетолог рассказала о пользе зеленого чая
13:28
ВСУ потеряли за сутки в Курской области более 170 боевиков
13:22
Лавров: ядерная риторика Макрона — это угроза для России

Сейчас читают

На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленькой Вики
Работа «Ураганов» на южнодонецком направлении. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской