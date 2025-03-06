За сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили более 170 неонацистов, сообщили в Мионобороны РФ. Уничтожены танк, боевая машина пехоты ВСУ, бронетранспортер, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей противника.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 65230 боевиков», — сообщает ведомство.

Артиллерия ВС РФ поразила живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Бондаревка, Викторовка, Гуево, Дмитрюков, Зазулевка, Замостье, Колмаков, Косица и др.

Атака ВСУ на Курскую область

Утром 6 августа 2024 года украинские боевики напали на Курскую область. ВСУ совершили попытку прорвать оборону на государственной границе РФ и нанесли массированный удар по мирным районам региона. От действий ВСУ погибли и пострадали мирные жители России. На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные освободили населенный пункт Андреевка в ДНР.