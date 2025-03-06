ВСУ потеряли за сутки в Курской области более 170 боевиков

Уничтожен танк противника.
Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС
За сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили более 170 неонацистов, сообщили в Мионобороны РФ. Уничтожены танк, боевая машина пехоты ВСУ, бронетранспортер, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей противника.
«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 65230 боевиков», — сообщает ведомство.
Артиллерия ВС РФ поразила живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Бондаревка, Викторовка, Гуево, Дмитрюков, Зазулевка, Замостье, Колмаков, Косица и др.
Атака ВСУ на Курскую область
Утром 6 августа 2024 года украинские боевики напали на Курскую область. ВСУ совершили попытку прорвать оборону на государственной границе РФ и нанесли массированный удар по мирным районам региона. От действий ВСУ погибли и пострадали мирные жители России. На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные освободили населенный пункт Андреевка в ДНР.
- 6 мар
- Авиаудар про бронетехнике ВСУ в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО
- 5 мар
- Суд вынес приговор еще четырем боевикам ВСУ за вторжение в Курскую область
- 5 мар
- ВСУ за сутки потеряли более 215 боевиков на курском направлении
- 5 мар
- Отодвинули линию фронта: как бойцы России окружают группировку ВСУ в приграничье
- 4 мар
- ВСУ за сутки потеряли свыше 150 боевиков на курском направлении
- 3 мар
- Москалькова заявила о возвращении 33 жителей Курской области из Украины в РФ
- 3 мар
- ВСУ за сутки потеряли более 160 боевиков на курском направлении
- 3 мар
- «Загорелся со второго удара»: ВС РФ уничтожили несколько танков Leopard ВСУ
- 3 мар
- Гаубицы Д-30 разгромили группу пехоты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 2 мар
- ВСУ за сутки потеряли более 240 боевиков на курском направлении
Читайте также
93%
0.55 95.70
1.80
Нашли ошибку?