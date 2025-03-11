Средства ПВО сбили 343 украинских беспилотника минувшей ночью над российскими регионами. Это самая актуальная информация от министерства обороны России. Шесть дронов перехвачены в районе Курской атомной электростанции. Сейчас станция работает в штатном режиме.

Атака стала самой массированной с начала года. Над столицей и Московской областью силы ПВО уничтожили 91 дрон. В результате падения обломков погибли три человека.

В Липецкой области ранение получил мужчина, который ехал по трассе на машине. В Белгородской области сейчас восстанавливают электроснабжение в 38 населенных пунктах. Атаку дронов отражали также в Брянской, Рязанской, Калужской, Орловской, Воронежской и Нижегородской областях.

В больницах Подмосковья сейчас находятся больше десятка раненых. Среди них трое детей.

Украинские националисты прицельно били по густонаселенным жилым кварталам и именно в то время, когда люди спали. Ударные беспилотники были начинены поражающими элементами, которые при взрыве разлетались на сотни метров. О масштабах разрушений в столичном регионе рассказал корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Расчеты пожарных на территории торгового комплекса сменяют автомобили следственного комитета. Часть машин на парковке выгорела дотла, часть побита мелкими шариками, поражающими элементами, которыми были начинены украинские дроны. Выжить при таком ударе невозможно. Один охранник предприятия погиб на месте, еще два сотрудника скончались в больнице.

Следственные действия на территории коммерческого предприятия в подмосковном Домодедове продолжаются. Сейчас туда нельзя ни пройти, ни проехать. Впрочем, похожая картина наблюдалась на каждой точке Подмосковья.

Еще тяжелые ранения получили восемь жителей многоэтажки. Состояние четверых оценивают как средней тяжести, остальные — удовлетворительно. Повреждения те же: проникающие ранения конечностей и головы. По всему двору жители находят поражающие элементы. Некоторые получили множественные раны от выбитого взрывной волной стекла.

«Я проснулся на стеклах, а потом просто кровь начала заливать кровать. Ничего, потом я в себя пришел и вызвал скорую», — рассказал один из пострадавших.

Если посмотреть на карту поражений, то выходит, что основной целью вражеских беспилотников были гражданские аэропорты Домодедово и Жуковского, железнодорожный узел и современные густонаселенные жилищные комплексы. Всего в эту ночь только по Москве и Подмосковью запустили около сотни дронов.

Вероятно, эта террористическая атака, по задумке украинских властей, должна была принести огромное количество жертв, что, в свою очередь, позволило бы разыграть медийную шумиху перед встречей киевских политиков с делегацией из США.

Президент Украины Владимир Зеленский видит прекращение огня только на море и в воздухе, то есть полностью исключить атаки, прежде всего нашими ударными дронами и ракетами. На этой формуле он и его окружение настаивали всю неделю, вплоть до переговоров.

И вот буквально за несколько часов до этой встречи Украина сама устраивает массированную атаку сразу по нескольким мирным российским городам. Фактически обнулив даже теоретическое доверие к своим словам.

К этой минуте работа всех столичных аэропортов восстановлена. Коммунальщики разбирают завалы и оценивают ущерб, который нанесла ночная атака.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте, который стал новым подтверждением того, что киевский режим готов на всё, лишь бы отвлечь внимание от собственных провалов на фронте и сорвать любые попытки начать мирные переговоры.