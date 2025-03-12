Тела убитых ВСУ местных жителей нашли в селе Черкасское Поречное Курской области
В Курской области были обнаружены тела жертв ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости/Виктор Антонюк; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Следственные органы устанавливают причастных к преступлению.
Тела местных жителей, ставших жертвами боевиков ВСУ, обнаружили в селе Черкасское Поречное, Курской области. Об этом сообщили в Telegram-канале «Северный ветер».
Страшная находка была сделана в церкви Воздвижения Креста Господня. Здесь лежали тела пожилых сельчан. Кроме того, в одном из домов был обнаружен труп инвалида, который, уточняется, был жестоко избит перед смертью.
Информация передана в следственные органы, оперативники устанавливают причастных к преступлению.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Липецкой области в результате ночной атаки украинскими дронами пострадал мужчина. Как сообщил глава региона, в ходе массированного обстрела БПЛА один из дронов упал рядом с пунктом взимания платы на трассе М-4 в Становлянском районе.
Пострадавшим оказался житель Владимира, который, по его словам, остановился, чтобы понаблюдать за летящим беспилотником. Раненого экстренно эвакуировали на вертолете в Липецкую областную больницу.
- 11 мар
- Путину доложили об операции ВС РФ с трубопроводом в Курской области
- 11 мар
- Операция «Поток»: как российские штурмовики застали врага врасплох
- 11 мар
- Операция «Поток»: как российские войска переломили ход сражения в Судже
- 11 мар
- Бойцы армии России освободили 12 населенных пунктов в Курской области
- 11 мар
- Расчет «Акации» настиг бежавших из Великой Новоселки боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 11 мар
- По факту удара ВСУ по ТЦ в Курской области возбуждено уголовное дело
- 11 мар
- Мировые СМИ активно обсуждают смелую операцию ВС РФ в пригороде Суджи
- 11 мар
- «Противник не ожидал»: раскрыты детали уникальной операции в пригороде Суджи
- 11 мар
- Число погибших при обстреле торгового центра в Курской области увеличилось
- 11 мар
- Тело Героя РФ Сергея Чебнева вывезли из освобожденного села в Курской области
Читайте также
81%
-1.82 93.66
-1.78
Нашли ошибку?