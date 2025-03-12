Тела убитых ВСУ местных жителей нашли в селе Черкасское Поречное Курской области

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Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 9 0

В Курской области были обнаружены тела жертв ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Виктор Антонюк; 5-tv.ru

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Тема:
Курская область

Следственные органы устанавливают причастных к преступлению.

Тела местных жителей, ставших жертвами боевиков ВСУ, обнаружили в селе Черкасское Поречное, Курской области. Об этом сообщили в Telegram-канале «Северный ветер».

Страшная находка была сделана в церкви Воздвижения Креста Господня. Здесь лежали тела пожилых сельчан. Кроме того, в одном из домов был обнаружен труп инвалида, который, уточняется, был жестоко избит перед смертью.

Информация передана в следственные органы, оперативники устанавливают причастных к преступлению.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Липецкой области в результате ночной атаки украинскими дронами пострадал мужчина. Как сообщил глава региона, в ходе массированного обстрела БПЛА один из дронов упал рядом с пунктом взимания платы на трассе М-4 в Становлянском районе.

Пострадавшим оказался житель Владимира, который, по его словам, остановился, чтобы понаблюдать за летящим беспилотником. Раненого экстренно эвакуировали на вертолете в Липецкую областную больницу.

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