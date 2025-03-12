В Госдуме обозначили предположительный срок полного освобождения Суджи

Депутат Колесник ожидает окончания боев на окраинах Суджи в ближайшие дни
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
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Противники уже начинают массово сдаваться.
До полного освобождения Суджи российскими войсками осталось несколько дней. Таким мнением в беседе с Lenta.ru поделился член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.
«Положительная динамика началась давно. Суджа будет взята, и замкнется кольцо, а практически оно уже замкнулось вокруг группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящейся в Курской области. Я думаю, эта операция по уничтожению или по сдаче войск закончится за сутки-двое», — рассудил политик.
По словам Колесника, военные ВСУ, находящиеся на территории Курской области, начали активно сдаваться в плен, так как осознали, что боекомплекты не поступят — пути их передачи более недоступны.
«Все приходит к логическому завершению. Где-то через неделю мы про Суджу как про зону серьезных боевых действий забудем, наши войска пойдут дальше», — поделился своими мыслями член комитета Госдумы по обороне.
Ранее, писал 5-tv.ru, российские штурмовики застали врага врасплох.
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