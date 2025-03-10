Потери в рядах боевиков ВСУ в Курской области превысили 66 тысяч человек. Об этом 10 марта сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В ведомстве уточнили, что за прошедшие сутки украинские военные потеряли в регионе более 340 человек. Кроме того, были уничтожены два танка, три самоходные артиллерийские установки и семь боевых машин пехоты, включая две БМП американского производства Bradley.

Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 66270 военнослужащих, 389 танков, 307 боевых машин пехоты, 269 бронетранспортеров и 2173 боевые бронированные машины.

Кроме того, украинская армия потеряла 539 орудий, 52 системы залпового огня и 25 установок зенитно-ракетных комплексов. Эти потери были зафиксированы с начала вооруженного вторжения на территорию России.

Ранее 5-tv.ru сообщал о продвижении российских военных на донецком направлении. Днем ранее Минобороны сообщило об освобождении четырех населенных пунктов Курской области.