Визит Путина в Курскую область вызвал бурную реакцию западных СМИ

Визит президента России Владимира Путина в Курскую область стал темой активного обсуждения в западных СМИ. Появление лидера РФ в регионе, первое с того момента, как на нашу землю вошли украинские боевики, привлекло внимание международных журналистов.

По сообщению Reuters, визит Путина в Курск стал знаковым событием, подчеркивающим его внимание к ситуации в этом стратегически важном районе, пострадавшим от нападений.

Телеканал CNN отметил заявление начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о провалившихся планах Киева по использованию Курской области в качестве инструмента для торга.

Канал Sky News акцентировал внимание на том, что Путин появился в камуфляже на линии фронта, в то время как президент США Дональд Трамп активизирует усилия по достижению прекращения огня. Военная форма лидера России была упомянута и в материале испанской газеты EL PAIS. По словам журналистов, такая одежда является редкостью для публичных появлений Путина.

Французская газета Le Figaro обратила внимание, что во время этой поездки российский лидер отдал приказ «полностью освободить» Курскую область от ВСУ, а британская Financial Times — что визит Путина происходит уже на фоне успешных боевых операций.

Ранее, писал 5-tv.ru, были опубликованы кадры прибытия Путина в Курскую область.