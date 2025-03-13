Европейская пресса единогласно расценивает последние события в регионе как серьезный провал для украинской стороны.

Визит Владимира Путина в Курскую область обсуждает весь мир.

Европейские СМИ единогласно называют последние события в регионе тяжелым ударом для Киева.

Агентство Bloomberg сообщает, что Украина рассматривала регион как ключевой козырь на будущих переговорах. Однако эти планы сорваны из-за потерь Вооруженных сил Украины.

Ему вторит CNN, отмечая, что план Киева — провалился.

Французская Le Figaro называет произошедшее — катастрофой для украинских войск, которые не выдержали натиска российских подразделений.

Арабский телеканал Al Jazeera констатирует — российская армия не только остановила продвижение противника, но и укрепила свои позиции, что меняет расстановку сил на фронте.