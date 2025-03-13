Визит Путина в Курскую область: западные СМИ говорят о «тяжелом ударе» для Киева
Визит Владимира Путина в Курскую область вызвал бурную реакцию в мировых СМИ
Фото, видео: © РИА Новости/POOL; 5-tv.ru
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Европейская пресса единогласно расценивает последние события в регионе как серьезный провал для украинской стороны.
Визит Владимира Путина в Курскую область обсуждает весь мир.
Европейские СМИ единогласно называют последние события в регионе тяжелым ударом для Киева.
Агентство Bloomberg сообщает, что Украина рассматривала регион как ключевой козырь на будущих переговорах. Однако эти планы сорваны из-за потерь Вооруженных сил Украины.
Ему вторит CNN, отмечая, что план Киева — провалился.
Французская Le Figaro называет произошедшее — катастрофой для украинских войск, которые не выдержали натиска российских подразделений.
Арабский телеканал Al Jazeera констатирует — российская армия не только остановила продвижение противника, но и укрепила свои позиции, что меняет расстановку сил на фронте.
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