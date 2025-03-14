Силы ПВО отразили атаку беспилотников на Подмосковье

Обломки одного из дронов упали на строящийся многоэтажным дом.

Три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) были сбиты силами противовоздушной обороны (ПВО) в Московской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в Telegram-канале.

По словам губернатора, два дрона были сбиты над Балашихой. Он добавил, что обломки одного из беспилотников упали в микрорайоне Измайлово в районе улицы Демин Луг на строительную площадку. Также БПЛА был сбит районе микрорайона Железнодорожный на улице Свободы.

Помимо этого, Воробьев отметил, что третий дрон ликвидировали в Ленинском. Обломки упали на строящийся многоэтажным дом. По предварительным данным, пострадавших в результате атаки БПЛА нет. На месте работают оперативные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что силы ПВО РФ 14 марта уничтожили четыре беспилотника, летевших на Москву.