Силы ПВО отразили атаку беспилотников на Подмосковье
Губернатор Воробьев: в Балашихе и Ленинском округе сбили три беспилотника
Фото: Патрин Александр/ТАСС
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Обломки одного из дронов упали на строящийся многоэтажным дом.
Три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) были сбиты силами противовоздушной обороны (ПВО) в Московской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в Telegram-канале.
По словам губернатора, два дрона были сбиты над Балашихой. Он добавил, что обломки одного из беспилотников упали в микрорайоне Измайлово в районе улицы Демин Луг на строительную площадку. Также БПЛА был сбит районе микрорайона Железнодорожный на улице Свободы.
Помимо этого, Воробьев отметил, что третий дрон ликвидировали в Ленинском. Обломки упали на строящийся многоэтажным дом. По предварительным данным, пострадавших в результате атаки БПЛА нет. На месте работают оперативные службы.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что силы ПВО РФ 14 марта уничтожили четыре беспилотника, летевших на Москву.
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