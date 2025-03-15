ПВО уничтожила за ночь 126 дронов ВСУ над шестью регионами России

Больше всего сбили в Волгоградской области.
Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов
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Минувшей ночью над шестью регионами России силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 126 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что 64 дрона удалось ликвидировать над территорией Волгоградской области, 38 над Воронежской, 14 в Белгородской и семь в Брянской. Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что два БПЛА сбили над Ростовской областью, а один над Курской.
Также 14 марта ПВО уничтожили три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Московской области. Два дрона сбили над Балашихой, третий - в Ленинском городском округе. Обломки упали на строящийся многоэтажный дом.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что украинские боевики ударили по зданию краеведческого музея в освобожденной Судже. По предварительной информации, погибла сотрудница учреждения, еще двое работников пострадали.
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