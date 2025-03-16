Опубликованы кадры из освобожденного села Заолешенка Курской области

После освобождения населенного пункта российские военные проводят обход улиц.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru
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Заолешенка, недавно освобожденная российскими военными, представляет собой картину масштабных разрушений. На кадрах, оказавшихся в распоряжении 5-tv.ru, видно, как бойцы совершают обход по пустым улицам, где повсюду лежат обломки крыш, стекла и кирпичи.
Разрушенные стены и снесенные крыши зданий свидетельствуют о тяжелых боях, которые велись в этом районе. На дорогах видны следы разрушений, а многие дома превратились в руины.
Российские военные продолжают проводить зачистку территории, проверяя здания и улицы на наличие мин и других боеприпасов. Освобождение Заолешенки стало важным шагом в восстановлении контроля над регионом.
Местные жители, которые покинули свои дома во время боев, пока не могут вернуться из-за опасности, связанной с разрушениями и возможными минными полями. Власти и военные работают над обеспечением безопасности и восстановлением инфраструктуры.
Восстановление региона потребует времени и значительных усилий.
Ранее 5-tv.ru показал кадры освобождения села Малая Локня.
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