Опубликованы кадры из освобожденного села Заолешенка Курской области

Заолешенка, недавно освобожденная российскими военными, представляет собой картину масштабных разрушений. На кадрах, оказавшихся в распоряжении 5-tv.ru, видно, как бойцы совершают обход по пустым улицам, где повсюду лежат обломки крыш, стекла и кирпичи.

Разрушенные стены и снесенные крыши зданий свидетельствуют о тяжелых боях, которые велись в этом районе. На дорогах видны следы разрушений, а многие дома превратились в руины.

Российские военные продолжают проводить зачистку территории, проверяя здания и улицы на наличие мин и других боеприпасов. Освобождение Заолешенки стало важным шагом в восстановлении контроля над регионом.

Местные жители, которые покинули свои дома во время боев, пока не могут вернуться из-за опасности, связанной с разрушениями и возможными минными полями. Власти и военные работают над обеспечением безопасности и восстановлением инфраструктуры.

Восстановление региона потребует времени и значительных усилий.

Ранее 5-tv.ru показал кадры освобождения села Малая Локня.