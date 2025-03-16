Опубликованы кадры из освобожденного села Заолешенка Курской области

|
Анна Криушина
Анна Криушина 43 0

После освобождения населенного пункта российские военные проводят обход улиц.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Курская область

Заолешенка, недавно освобожденная российскими военными, представляет собой картину масштабных разрушений. На кадрах, оказавшихся в распоряжении 5-tv.ru, видно, как бойцы совершают обход по пустым улицам, где повсюду лежат обломки крыш, стекла и кирпичи.

Разрушенные стены и снесенные крыши зданий свидетельствуют о тяжелых боях, которые велись в этом районе. На дорогах видны следы разрушений, а многие дома превратились в руины.

Российские военные продолжают проводить зачистку территории, проверяя здания и улицы на наличие мин и других боеприпасов. Освобождение Заолешенки стало важным шагом в восстановлении контроля над регионом.

Местные жители, которые покинули свои дома во время боев, пока не могут вернуться из-за опасности, связанной с разрушениями и возможными минными полями. Власти и военные работают над обеспечением безопасности и восстановлением инфраструктуры.

Восстановление региона потребует времени и значительных усилий.

Ранее 5-tv.ru показал кадры освобождения села Малая Локня.

Тема:
Курская область
16 мар
ВСУ за сутки потеряли более 220 боевиков в Курской области
16 мар
Песков раскрыл детали поездки Путина в Курскую область
16 мар
Главное событие недели: как ВС РФ провели уникальную операцию в Курской области
16 мар
Минобороны РФ показало кадры освобождения села Малая Локня
16 мар
«Стреляли в того, кто попадется»: житель Суджи рассказал о зверствах ВСУ
16 мар
Враг бежал: как ВС РФ за несколько дней освободили более 1000 км курской земли
16 мар
Разрушенную в Судже «Пятерочку» могут сохранить как память об оккупации города
15 мар
Трое жителей Курской области попали в больницу после обстрела ВСУ
15 мар
В Курской области нашли более 370 пропавших без вести человек
15 мар
«Похороните возле Светы»: найден дневник жительницы Курской области, погибшей во время оккупации ВСУ
+1° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
85.57
-1.05 93.61
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

13:46
Сергей Собянин рассказал, как электробусы улучшают качество жизни москвичей
13:20
В Азербайджане мужчина «ожил» в морге
12:55
ВСУ за сутки потеряли более 220 боевиков в Курской области
12:39
«Игрок золотого состава»: актер Федотов о «погоне» Овечкина за рекордом Гретцки
12:24
Опубликованы кадры из освобожденного села Заолешенка Курской области
11:48
Песков раскрыл детали поездки Путина в Курскую область

Сейчас читают

Главное событие недели: как ВС РФ провели уникальную операцию в Курской области
Все ближе: Овечкин забил в матче с «Сан-Хосе», до рекорда Гретцки — семь шайб
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 марта для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской