Больше половины захваченной боевиками территории Курской области армия России уже освободила.

Танкистов Вооруженных сил Украины (ВСУ) заставили воевать насильно. Об этом РИА Новости рассказала жительница недавно освобожденного города Суджи Анна Богунова.

По словам жительницы населенного пункта, боевая техника противника проезжала мимо ее дома и даже стояла прямо в огороде. Кроме того, ей удалось поговорить с боевиками, захватившими город. Они заверяли, что воевать их заставили насильно.

«Они сказали: «мы не виноваты, нас послали». А один говорит: «Либо пять лет тюрьмы в подвале, либо поедешь, повоюешь», — пересказала слова мобилизованных Богунова.

Бойцы армии России совершили героическую операцию захода в пригород Суджи по газовой трубе. Суджа была самой крупной локацией в оккупированной ВСУ части региона. Она расположена в 100 километров от столицы области — Курска, а от границы с Украиной — находится в 6-7 километрах.

Известно, что в данном регионе российские войска продвинулись на 1100 квадратных километров. Это значит, что 86% захваченных ВСУ территорий в Курской области было освобождено. Украинские боевики в этом регионе, по словам начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова, изолированны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что четверо украинских боевиков признали вину за нападение на Суджу.