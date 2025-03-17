Описавшая в дневнике оккупацию ВСУ жительница Мартыновки отказывалась уезжать
Погибшая в Курской области пенсионерка отказывалась покидать свой дом
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Женщина скончалась в феврале.
Пенсионерка, чей предсмертный дневник обнаружили в освобожденном селе Мартыновка Курской области, до самого конца отказывалась покидать свой дом. Об этом рассказала 5-tv.ru ее дочь Елена Васькова.
По словам женщины, 77-летняя пенсионерка заявила ей и внуку, что хочет уйти из жизни в своем доме под Суджей.
«Я буду в своем доме умирать», — передала ее слова Елена.
Все это время дочь погибшей не могла найти себе места от беспокойства, потом к дому Татьяны выехал муж Елены. Он стучался в дверь, но ему никто не открывал. Также на территории находился подвал, но он тоже был заперт, и никто не отзывался.
«Ну где она была, я не могу понять», — говорит Васькова.
В своем дневнике Татьяна писала, что во время украинской оккупации она жила в очень тяжелых условиях. В помещении было очень холодно и она не ела около 12 суток.
«В хате три градуса тепла, скоро конец. Вам желаю, чтобы были живы и здоровы», — писала женщина.
Спустя время ее тело обнаружили. Елена прошла ДНК экспертизу на подтверждение родства. Выяснилось, что Татьяна умерла в феврале. Специалисты обнаружили и черепно-мозговую травму. Не исключено, что пенсионерку могли убить, поскольку в доме было все перевернуто, будто там что-то искали. Васькова не отрицает, что мама пыталась защитить себя и вещи.
Елена очень тяжело переживает смерть своей метери, у женщины также погиб муж. Сейчас она с семьей проживает в Курской области в одном из пунктов временного размещения.
Ранее 5-tv.ru сообщил, как проходит эвакуация жителей Суджи.
- 17 мар
- Число эвакуированных из Суджи россиян увеличилось до 465
- 17 мар
- Шансов закрепиться нет: ВСУ в панике отступают из Курской области
- 17 мар
- Силы ПВО уничтожили три украинских дрона над Курской и Белгородской областями
- 17 мар
- «Мы рады вам»: как проходит эвакуация жителей Суджи
- 17 мар
- Заставили воевать: танкисты ВСУ жаловались жителям Суджи на своих командиров
- 17 мар
- Минобороны раскрыло подробности освобождения Косицы и Черкасского Поречного
- 17 мар
- Гаубицы Д-30 уничтожили живую силу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 17 мар
- Четверо украинских боевиков признали вину за нападение на Суджу
- 17 мар
- «Град» накрыл пехоту ВСУ в Курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО
- 16 мар
- Над Курской, Орловской и Брянской областями сбиты 15 беспилотников
Читайте также
100%
-1.26 90.84
-2.77
Нашли ошибку?