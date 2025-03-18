Через окно: в оккупированной Судже пенсионерам приходилось воровать лекарства

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 27 0

В оккупированной Судже пенсионерам приходилось воровать лекарства из аптеки

Пенсионеры в оккупированной Судже были вынуждены воровать лекарства из аптеки

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Тема:
Курская область

Некоторые пожилые люди не смогли бы выжить без медикаментов.

В оккупированной ВСУ Судже пенсионерам приходилось воровать лекарства из аптеки. Об этом ТАСС рассказала местная жительница, недавно эвакуированная в Курск.

«Мы запаслись [лекарствами] еще в августе месяце <…>. Рядом была аптека, кому что надо — через окно лазали», — вспомнила женщина.

Она отметила, что была вынуждена пойти на кражу, потому что вряд ли смогла бы выжить без лекарств.

Пенсионерку проверили по базе поиска родственниками и выяснили, что ее ищут. Из близких людей у женщины остались только невестка и внук. Она связалась с ними с помощью сотрудников МЧС.

Выяснилось, что сын эвакуированной женщины погиб в марте от осколочного ранения. Это также случилось на территории оккупированной Суджи.

«Он у меня усыновленный был, один единственный», — рассказала она.

После того, как российские военные освободили Суджу, из города были эвакуированы 465 человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что описавшая в дневнике оккупацию ВСУ жительница Мартыновки отказывалась уезжать.

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