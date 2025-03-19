ВСУ потеряли более 230 боевиков в Курской области за сутки

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 36 0

Операция по уничтожению украинских формирований продолжается.

ВСУ потеряли более 230 военных в Курской области за сутки

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Тема:
Курская область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли более 230 военных в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Уточняется, что в ходе боев были уничтожены три бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие, миномет и шесть пунктов управления БПЛА противника.

По данным ведомства, всего за время боевых действий на курском направлении боевики потеряли более 68 тысяч военных, 398 танков, 320 БМП, 289 бронетранспортеров, 2 204 боевые бронированные машины, 2 473 автомобиля, 567 артиллерийских орудий, а также 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что войска РФ завершают разгром украинских боевиков в Курской области.

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