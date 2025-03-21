Всеми способами: как спецназ «Ахмат» вытесняет остатки ВСУ из Курской области

В районе освобожденной Суджи бойцы спецназа «Ахмат» стремительно оттесняют ВСУ к границе и за ее пределы. Несмотря на отчаянные попытки врага отбить утраченные позиции, российские подразделения демонстрируют железную выдержку. Разведанные оперативно вскрывают все уловки противника. Из города, где еще несколько дней назад шли ожесточенные бои — репортаж военкора «Известий» Александра Сафиулина.

Наши подразделения все дальше и дальше отодвигают ВСУ к границе и на некоторых участках даже за нее, делать это становится сложнее, после обрушения всей линии фронта, враг всеми силами пытается стабилизировать этот участок.

Если в первые дни по Судже активно работала артиллерия и РСЗО, позже на сдерживание нашей армии бросили отряды БПЛА врага. FPV-дроны буквально роились в небе.

«Сейчас стало сложнее, потому что они начали „птицами“ работать. Да, сейчас птиц много, артой тоже работают. — и танк выкатывается», — сказал боец САГ «Пресса»с позывным «Каез».

В Суджу двигаемся вместе с бойцами сводной артиллерийской группы «Пресса» спецназа «Ахмат». Они сейчас вовсю занимают позиции и готовятся к работе. Рассказывают: ВСУ опять обновили частоты работы своих дронов на направлении, вопрос уже решили. И средствами противодействия, и физическим устранением проблемы.

«Уже отогнали ближе к границе, сейчас уже видите как спокойно стало, уже „птичек“ толком не летает», — рассказал боец с позывным «Улыбка».

Бойцы с позывными «Улыбка» и «Заза» вспоминают первые дни после взятия Суджи:

«Когда мы сюда заехали, начали мирняка много вывозить, сколько? Дня два, да? Без остановки вывозили. Один попался там, переодетый в бабушку».

Изобретательный и хитрый — видимо, подумал, что получится проскочить и его лицо примут за женское, солдат врага даже умудрился найти — то есть, украсть — чей-то паспорт с подходящими данными.

— Переоделся в бабулю хохол.

— И что, даже платок повязал?

— Да, у него был паспорт, видимо, какая-то бабушка жила, украл, может. Переоделся в нее и под ее документами.

— На что он надеялся вообще? В толпе просто выйти?

— Да-да.

Судя по всему, речь об этом представителе элиты ВСУ, который после разоблачения мгновенно лишился воспоминаний о своих подвигах на фронте.

— Сергей, Киевская область.

— Ты один или с кем-то еще?

— Нас было восьмеро, где остальные — не знаю…

На голове шапка, балаклаву натянул как платок, кажется где-то такое уже видели 80 лет назад. Находить солдат ВСУ в подвалах и заброшенных зданиях продолжают до сих пор. И, судя по всему, будут делать это еще какое-то время. Воевать не получилось, пришлось прятаться.

И все-таки какие-то подразделения врага, видимо, знали об отходе из города заранее — и постарались использовать весь свой арсенал для минирования территории:

— Я нашел растяжку такую интересную, там было девять гранат зацеплено, — рассказал боец с позывным «Заза».

— Все, которые оставались что ли?

— Да, нормальный хлопок был бы.

Сейчас для всех наших подразделений первая и самая важная задача — продолжать наступление и выдавливание врага всеми способами. Среди них группа «Пресса» спецназа «Ахмат». Пока проводят разведку, готовят машины.

«Один из самых боевых танков подраздедления „Мангал“ уже несколько раз он получал повреждения, заново переделали, очень хорошо замаскирован — маск-сеть, динамическую защиту, на этой машине парни работают уже достаточно долгое время», — рассказал Сафиулин.

В Судже и на границе Курской области у бойцов новая непростая задача. Впереди еще не одна неделя сложных боев. Сначала за небольшой кусок нашей территории, который остается под контролем ВСУ, а после уже — если поребуется — и за Сумскую область, создание санитарной зоны. Танкисты и артиллеристы спецназа «Ахмат» готовы к работе.