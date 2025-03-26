В Эр-Рияде делегация РФ не отступила от защиты своих интересов.

Обсуждается черноморская инициатива и возвращение России в мировую финансовую расчетную систему. Первые реальные шаги к миру оценил обозреватель «Известий» Виталий Чащухин.

В Эр-Рияде Россия не отступила от защиты своих интересов. Черноморская сделка с жесткими условиями, отказ от ударов по энергетике с четкими оговорками, а в случае нарушения — вплоть до выхода в одностороннем порядке.

И контроль за соблюдением на этот раз должен взять на себя не Киев, к которому доверия больше нет, а Вашингтон.

«Нам будут нужны четкие гарантии, и гарантии могут быть, учитывая печальный опыт договоренности просто с Киевом, гарантии могут быть исключительно результатом приказа из Вашингтона Зеленскому и его вот этой вот команде делать так и не иначе», — отметил Лавров.

В своем итоговом заявлении Кремль перечисляет ключевые требования к безопасному судоходству. Это недопустимость использования Украиной коммерческих судов в военных целях, обязательный досмотр грузов, чтобы исключить их двойное предназначение, в чем неоднократно был уличен Киев.

Москва также не даст зеленый свет, пока не будут выполнены и другие условия: переподключение Россельхозбанка к SWIFT, разблокировка торгового финансирования — без этого сделки невозможны, отмена санкций против российских агропроизводителей и страховых компаний, обеспечивающих поставки, снятие ограничений на российские суда и их обслуживание, а также возобновление поставок сельхозтехники и комплектующих.

Дональду Трампу об этом доложено.

«Они будут изучать их. И мы думаем обо всех из них прямо сейчас. Есть около пяти или шести условий. Мы рассматриваем их все», — заявил Дональд Трамп журналистам.

Венгрия первой из европейских стран прокомментировала достигнутые договоренности, которые могут привести, по мнению Будапешта, к стабилизации всего мирового рынка.

«Возвращение российского сельского хозяйства и пищевой промышленности в международное рыночное движение может быть показателем здравого смысла», — считает глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Западные аналитики также приветствуют решительную попытку положить конец еще и санкционной войне — обоюдоневыгодной.

«Россия научилась за время санкций производить товары и услуги сама. И это поставило ее в совершенно иную переговорную позицию — позицию силы, а не просящую, которая зависит от западных товаров и услуг для выживания экономики. Экономика не рухнула, теперь переговоры проходят в совсем других условиях», — отмечает немецкий политолог Айке Хамер.

Что же касается 30-дневного моратория ударов по энергетике, запрет поддержан всеми сторонами, но Россия будет особенно внимательно следить за выполнением этого пункта Киевом, поскольку Зеленский до сих пор только саботировал свои же обещания и, как показывают сводки нашего Министерства обороны, демонстрировал свою недоговороспособность и неуправляемость.

В самый разгар переговоров в Эр-Рияде атакованы электро- или газораспределительные станции в Краснодарском крае, ЛНР и Крыму.

Теперь же Киев покушается еще и на конкретный объект в Запорожской области, делая ложные вбросы о возвращении под свой контроль атомной электростанции.

«Трамп меня спрашивал, можем ли мы работать вместе в этой теме. Я ему сказал так: если вы будете вкладываться в модернизацию, если поможете вернуть станцию — окей, это нормальный разговор», — сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Российскому МИД на этот счет пришлось даже выпускать отдельное заявление.

«Возвращение станции в российскую атомную отрасль — давно свершившийся факт, который международному сообществу остается лишь признать. Передача самой ЗАЭС или контроля над ней Украине или какой-либо другой стране невозможны. Все сотрудники станции являются гражданами Российской Федерации, с их жизнями нельзя играть», — говорится в заявлении.

Ко всему прочему на Украине заранее, видимо, решили готовить почву для того, чтобы в будущем объявить любые договоренности с Россией незаконными и недействительными.

Бывший президент Петр Порошенко поставил под сомнения статус киевских переговорщиков в Эр-Рияде, напомнив об указе, согласно которому без соответствующей директивы такие встречи вправе проводить только президент, премьер-министр или же глава МИД.

«И это означает, что в делегации, которая поехала, нет ни премьера, ни министра иностранных дел, ни Зеленского. Она должна иметь директивы. А мы публично должны знать пределы распространяемых на них ограничений», — сказал Порошенко.

Так с кого потом спрашивать? Если даже Порошенко назвал Зеленского просто Зеленским, а не главой государства.

Вот и Россия неоднократно высказывала те же опасения — не выйдет ли так, что подписи тех, кто сидит сейчас на Банковой, будут перечеркнуты теми, кто придет после них и начнет махать шашкой по-новому.