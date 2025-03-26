Российские мотострелки готовятся выполнению боевых задач. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео подготовки мотострелковых подразделений
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
Такие тренировки помогают в реальных условиях.
Военнослужащие штурмовых подразделений 15-й мотострелковой бригады «Черные гусары» группировки войск «Центр» готовятся к боевым задачам на тыловых полигонах Донецкой народной республики. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Каждое занятие проходит для каждой группы по своему сценарию, который приближен к реальной боевой обстановке. На первоначальном этапе подготовки каждая учебная боевая задача доводится до личного состава, чтобы каждый военнослужащий мог понимать свои действия в боевой обстановке. После каждого отработанного сценария — проводится разбор ошибок и постановка новых задач.
К концу курса интенсивной боевой подготовки, уже каждый военнослужащий умеет действовать в составе боевой двоики-тройки, использовать различные виды вооружения, в том числе и иностранного производства, а также понимает тактику действий группы и задачу в целом.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
- 26 мар
- Су-34 уничтожил технику боевиков ВСУ в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО
- 26 мар
- «Навсегда останется в наших сердцах»: в память о военкоре Александре Федорчаке
- 26 мар
- «Рассматриваем все условия России»: Трампу доложили о переговорах в Эр-Рияде
- 25 мар
- Российские артиллеристы уничтожили пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 25 мар
- Хотел стать спортивным журналистом: каким запомнили погибшего корреспондента Александра Федорчака
- 25 мар
- Российские танкисты наносят удар по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 25 мар
- Журналист из Перу назвал атаку на журналистов попыткой Киева скрыть правду
- 25 мар
- Канал Al Mayadeen выразил соболезнования в связи с гибелью военкора Федорчака
- 25 мар
- СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов при обстреле ВСУ
- 24 мар
- Оператор канала «Звезда» и водитель съемочной группы погибли в зоне СВО
Читайте также
47%
0.32 92.34
0.81
Нашли ошибку?