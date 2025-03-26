Путин поблагодарил ветеранов СВО за вклад в воспитание будущего поколения

Российский президент проводит заседание наблюдательного совета Общероссийского движения детей и молодежи «Движение Первых».
Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru
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Президент России Владимир Путин поблагодарил героев и ветеранов-участников специальной военной операции (СВО) за их вклад в воспитание будущего поколения нашей страны. Об этом российский лидер заявил во время заседания наблюдательного совета Общероссийского движения детей и молодежи «Движение Первых».
«Хочу отдельно поблагодарить вас и ваших боевых товарищей за мужество, проявленное на службе, за этот вклад. Вы сегодня вносите в формирование подрастающего поколения», — выразил благодарность глава государства.
Путин также сообщил, что для детей очень важно видеть, что настоящие герои России находятся совсем рядом. Благодаря поддержке участников СВО, дети взрослеют на примерах храбрости, доблести и искренней любви к Родине.
Ранее 5-tv.ru президент РФ Владимир Путин прибыл в Национальный центр «Россия» для участия в съезде движения детей и молодежи «Движение первых».
Ожидается, что в ходе визита президент проведет заседание наблюдательного совета и выступит на церемонии открытия.
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