«Вы дома»: Москалькова о возвращении 25 курян из Украины

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 42 0

Омбудсмен Москалькова: 25 жителей Курской области вернулись в Россию из Украины

Фото, видео: Telegram/Омбудсмен Москалькова Татьяна/ombudsmanrf.org; 5-tv.ru

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Тема:
Курская область

Среди вернувшихся много пожилых людей.

В Россию из Украины были эвакуированы 25 жителей Курской области, вывезенные ранее Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Сумскую область. Соответствующее заявление сделала омбудсмен Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

«С каждым побеседовала и удивилась насколько это позитивные люди <…> Конечно, они пережили чрезвычайно много. И, рассказывая о пережитом, у многих наворачиваются слезы», — поделилась своими впечатлениями она.

Встретившая россиян омбудсмен подчеркнула, что среди вернувшихся много пожилых людей. В частности, одной женщине уже 92 года. Кроме того, по словам Москальковой, по результатам эвакуации смогли воссоединиться четыре семьи.

Более того, уполномоченный отметила, что российская сторона желает вернуть всех 72-х курян, захваченных киевскими нацистами.

«Однако украинский омбудсмен сообщил нам, что в отношении других граждан идет процесс оформления документов. Это сомнительный аргумент. Мы готовы были забрать всех», — добавила Москалькова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Крыму простились с погибшим в зоне специальной-военной операции (СВО) военкором Александром Федорчаком.

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