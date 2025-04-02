Возбуждено уголовное дело в связи с атакой БПЛА на жилые дома Курска

Специалисты установят и привлекут к ответственности всех виновных.

Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в связи с совершением террористического акта против мирного населения города Курска, сообщили в ведомстве.

Ранее 2 апреля в центре Курска обломки украинского беспилотника упали на жилую многоэтажку. Обошлось без пострадавших, однако повреждения получили жилые дома, а также гражданские авто.

«В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению», — говорится в сообщении СК.

На регионы РФ регулярно совершаются атаки с украинской стороны после начала специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ задействуют не только беспилотники, но и обстреливают в приграничье ракетами.

Как ранее писал 5-tv.ru, военные обеспечивают безопасную эвакуацию жителей Суджи. По общим подсчетам около 700 гражданских людей удалось вывести из разрушенного города.