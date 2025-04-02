Возбуждено уголовное дело в связи с атакой БПЛА на жилые дома Курска

СК возбудил дело о теракте в связи с атакой БПЛА на жилые дома в Курске
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Специалисты установят и привлекут к ответственности всех виновных.
Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в связи с совершением террористического акта против мирного населения города Курска, сообщили в ведомстве.
Ранее 2 апреля в центре Курска обломки украинского беспилотника упали на жилую многоэтажку. Обошлось без пострадавших, однако повреждения получили жилые дома, а также гражданские авто.
«В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению», — говорится в сообщении СК.
На регионы РФ регулярно совершаются атаки с украинской стороны после начала специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ задействуют не только беспилотники, но и обстреливают в приграничье ракетами.
Как ранее писал 5-tv.ru, военные обеспечивают безопасную эвакуацию жителей Суджи. По общим подсчетам около 700 гражданских людей удалось вывести из разрушенного города.
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