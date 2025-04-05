Над Донецком и Макеевкой за ночь сбили 28 беспилотников ВСУ

Киевский режим продолжает наносить удары по мирным жителям и инфраструктуре ДНР.
Фото, видео: www.globallookpress.com/ Yi LanÂ·asayage; 5-tv.ru
В течение ночи с 4 на 5 апреля система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» и силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 28 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Донецком и Макеевкой в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Управления ФСБ России.
По данным Минобороны России, за прошедшую ночь силы ПВО ликвидировали 49 дронов ВСУ над регионами страны.
На регионы РФ регулярно совершаются атаки с украинской стороны после начала специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ задействуют не только беспилотники, но и обстреливают у границы ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что «Купол Донбасса» сорвал 188 террористических атак беспилотников ВСУ за неделю. Украина продолжает наносить удары по мирным жителям и инфраструктуре ДНР.
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