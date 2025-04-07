Су-34 разбомбил опорный пункт ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как Су-34 разбомбил опорный пункт ВСУ в Курской области
Фото, видео: © РИА Новости/Валентин Капустин; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Разгром националистов на поле боя с каждым днем становится все ближе.
Экипаж сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожил личный состав и опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в одном из приграничных районов Курской области. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.
Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Цель была успешно поражена.
Ситуация в Курской области
Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. Боевики ВСУ попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона. От их действий погибли и пострадали мирные люди.
Курская авантюра националистам вышла боком. Их разгром с каждым днем становится все ближе, ведь российские силы ведут активное наступление.
Согласно последним данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий в Курской области противник потерял более 72320 боевиков, 404 танка, 595 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, и другое вооружение.
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