«Погода почти на 2,5 месяца откатилась назад»: когда в Москве закончится внезапная зима

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 29 0

Вильфанд: зимняя погода со снегом сохранится в Москве до конца недели

Зимняя погода со снегом сохранится в Москве до конца недели

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

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Тема:
Погода

Уже несколько дней в столице не прекращается снегопад.

Зимняя погода сохранится в Москве до конца недели. Во вторник и среду, 8 и 9 апреля, дневная температура будет держаться около нуля. С четверга, 10 апреля, температура воздуха станет положительной, но ночью еще будут морозы до минус восьми.

Потепление ожидается на следующей неделе, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Если сравнивать с (прошлой. — Прим. ред.) пятницей, когда в Москве и Московской области было плюс 17-20 градусов, и такая температура соответствовала второй половине мая, погода почти на 2,5 месяца по „климатическим рельсам“ откатилась назад», — сказал синоптик.

Выпадение осадков продолжится, сначала в виде снега, затем в виде дождя. По предварительным расчетам, температура приблизится к десяти градусам к середине месяца. Уже 16 апреля она будет находиться в диапазоне плюс 10-15 градусов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пережить внезапное возвращение зимы в регионы.

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