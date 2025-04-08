Минобороны показало кадры освобождения села Днепроэнергия

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Командование ВСУ бросило боевиков без снабжения и поддержки.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Командиры ВСУ бросили своих подчиненных в критическом положении в селе Днепроэнергия. Минобороны показало кадры освобождения населенного пункта в ДНР.

По словам наших бойцов, украинское командование приказало националистам всеми силами удерживать село. При этом их оставили без снабжения и помощи, что делало сопротивление заведомо бесполезным.

«Поставили их, бросили и все. Им там минимальную провизию дали, они вот сидят с этой провизией. Мы пришли, они там даже сами оружие сдают. Ну как, скинули и все, вышли, сами сдались», — рассказывает штурмовик с позывным «Кот».

Те, кто не захотел сложить оружие, понесли значительные потери. Уничтожена вражеская рота — до 160-ти боевиков — и большое количество техники, включая танки, орудия, а также самоходки и БМП западного производства.

Инициатива была полностью на стороне наших бойцов. Они зачистили село, взяли пленных и установили флаги своих подразделений.

Тема:
Спецоперация
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