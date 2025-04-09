Украина атаковала беспилотниками две газовые станции России

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 46 0

Минобороны: Украина атаковала беспилотниками две газовые станции России

Украина попыталась атаковать БПЛА по газовой станции

Фото: Коновалов Алексей/ТАСС

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Договоренности о прекращении огня по энергетическим объектам киевским режимом нарушаются практически ежедневно.

Украина попыталась нанести удар по компрессорной станции «Кореновская» в Краснодарском крае. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России в своем Telegram-канале.

«Это была намеренная атака киевского режима по международному энергетическому объекту», — говорится в сообщении Минобороны.

Согласно информации ведомства, в ночь с 8 на 9 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) направили с целью атаки восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Компрессорная станция «Кореновская» в Краснодарском крае обеспечивает энергоснабжение экспортного газопровода «Турецкий поток» и перекачивает 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Все беспилотники были сбиты силами противовоздушной обороны (ПВО) России. Станции ущерб не нанесен.

Кроме того, ночью 9 апреля двумя дронами Украина атаковала газораспределительную станцию «Темрюк». Оба аппараты были уничтожены силами ПВО на подлете.

В ведомстве подчеркнули, что российско-американские договоренности о прекращении огня по энергетическим объектам киевским режимом нарушаются практически ежедневно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что боевики ВСУ дважды за сутки атаковали объекты энергетической инфраструктуры РФ.

Тема:
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