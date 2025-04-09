Минобороны: Украина атаковала беспилотниками две газовые станции России
Фото: Коновалов Алексей/ТАСС
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Договоренности о прекращении огня по энергетическим объектам киевским режимом нарушаются практически ежедневно.
Украина попыталась нанести удар по компрессорной станции «Кореновская» в Краснодарском крае. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России в своем Telegram-канале.
«Это была намеренная атака киевского режима по международному энергетическому объекту», — говорится в сообщении Минобороны.
Согласно информации ведомства, в ночь с 8 на 9 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) направили с целью атаки восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Компрессорная станция «Кореновская» в Краснодарском крае обеспечивает энергоснабжение экспортного газопровода «Турецкий поток» и перекачивает 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Все беспилотники были сбиты силами противовоздушной обороны (ПВО) России. Станции ущерб не нанесен.
Кроме того, ночью 9 апреля двумя дронами Украина атаковала газораспределительную станцию «Темрюк». Оба аппараты были уничтожены силами ПВО на подлете.
В ведомстве подчеркнули, что российско-американские договоренности о прекращении огня по энергетическим объектам киевским режимом нарушаются практически ежедневно.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что боевики ВСУ дважды за сутки атаковали объекты энергетической инфраструктуры РФ.
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