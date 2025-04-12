Более 150 украинских дронов были уничтожены средствами ПВО России

Был также поражен объект ВПК неприятеля, ремонтные цехи и склады боеприпасов.
Фото: Коновалов Алексей/ТАСС
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Силы ПВО России уничтожили 154 дрона ВСУ за сутки. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 154 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — уточняется в заявлении.
Был также поражен объект ВПК неприятеля, ремонтные цехи и склады боеприпасов.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru писал, что гражданин Украины с контактами ВСУ, СБУ и ГУР в телефоне дважды пытался попасть в Россию.
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