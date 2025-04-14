«Под домами делал пути сообщения»: подробности освобождения села Пятихатки

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ВСУ делали пути сообщения под домами мирных жителей в Запорожской области

Фото, видео: Александр Река/ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Во время штурма российские бойцы вскрыли мощную систему обороны боевиков.

Достали из-под земли! Стали известны подробности операции по освобождению населенного пункта Пятихатки на запорожском направлении спецоперации. Перед штурмом российские десантники досконально изучили систему обороны противника. По ключевым точкам были нанесены удары при помощи минометов и дронов на оптоволоконном управлении.

«Столкнулся с тем, что противник прям в домах выкапывал себе укрытия, под домами делал пути сообщения. Они, грубо говоря, всегда находились под домом, в случае нашего наступления они рассредотачивались прямо из-под дома, по путям сообщения сразу на огневые позиции», — рассказал командир батальона с позывным «Гвоздь».

Зачистку населенного пункта наши военные координировали при помощи беспилотников. Штурмовые группы проверили все строения и на одном из уцелевших подняли российский флаг.

После — бойцы выдвинулись дальше на север. Сейчас они отбивают у противника опорные пункты и берут под контроль основные дороги, ведущие в направлении Запорожья.

Тема:
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«Под домами делал пути сообщения»: подробности освобождения села Пятихатки

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