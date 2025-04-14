ВСУ за сутки потеряли до 235 боевиков в Курской области

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 27 0

Российская армия нанесла поражение нескольким бригадам противника.

ВСУ за сутки потеряли до 235 боевиков в курском приграничье

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эмиль Тимашев

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Тема:
Курская область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 235 боевиков в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Уничтожены бронетранспортер, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, четыре миномета и боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», — отметили в ведомстве.

Помимо этого, российская армия уничтожила технику противника в районах населенных пунктов Беловоды, Марьино, Мирополье, Могрица, Новониколаевка, Садки, Шалыгино, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.

Уточняется, что бойцы группировки войск «Север» смогли нанести поражения нескольким бригадам ВСУ в районе сел Горналь и Олешня.

Атака ВСУ на Курскую область

Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. ВСУ попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона. От действий боевиков погибли и пострадали мирные люди. Тогда на территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.

Режим контртеррористической операции (КТО) действует в Курской, Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что российские военнослужащие освободили от украинских боевиков населенный пункт Журавка в Сумской области

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