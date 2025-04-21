Всплеск активности: магнитные бури накроют Землю в ближайшие дни

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 33 0

Пик явления придется на 23–24 апреля.

Магнитные бури на три дня накроют Землю

Фото: 5-tv.ru

Землю с новой силой накроют магнитные бури. Об этом предупредили представители Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики.

Эксперты уточнили, что люди, страдающие метеозависимостью, могут почувствовать резкое повышение активности ближе к вечеру понедельника, 21 апреля.

Возникновение мощной магнитной бури произойдет с вероятностью до 80%. К тому же в этот период в Москве специалисты спрогнозировали низкое атмосферное давление.

Наиболее сильные геомагнитные возмущения возможны в период на 23–24 апреля. Ученые отметили, что предстоящие бури относятся к классу G2. По имеющимся данным, магнитный фон придет в норму лишь с 25 по 29 апреля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чего ожидать метеозависимым людям. Наблюдениями в отношении ближайших недель делился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

К тому же сообщалось, когда случатся интенсивные магнитные бури в апреле. Уточнялось, что магнитосфера начнет успокаиваться в конце месяца, однако уровень останется оранжевым, то есть все еще не в состоянии покоя.

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