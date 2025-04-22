Российские бойцы освободили населенный пункт Сухая Балка в ДНР

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 62 0

Украинские боевики неоднократно пытались атаковать поселок. Но ВС РФ выбили врага с позиций.

Российские бойцы освободили населенный пункт Сухая Балка в ДНР

Фото: Река Александр/ТАСС

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Тема:
Спецоперация Победы ВС РФ сегодня

Российские бойцы освободили населенный пункт Сухая Балка в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Украинские боевики неоднократно пытались атаковать поселок. Так, во время пасхального перемирия неонацисты пытались напасть на населенные пункты в ДНР — среди них Сухая Балка, Перше-Травня, Тарасовка, Богатырь и Белогоровка, а также на Олешню в Курской области. Все вражеские попытки были отражены.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

В процессе российские бойцы освободили также части Херсонской и Запорожской областей. В результате осенью 2022 года в этих регионах, а также в ДНР и ЛНР были проведены референдумы, по итогам которых они вошли в состав РФ. За их присоединение проголосовало преобладающее число жителей.

Однако многие страны отказались признавать результаты голосования. К слову, они вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия Москвы якобы является вторжением. Тогда Запад стал спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

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