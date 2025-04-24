Экипаж Ми-28НМ уничтожил пункт временной дислокации ВСУ в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 29 0

Опубликовано видео, как Ми-28НМ уничтожил пункт временной дислокации ВСУ

Фото, видео: Стрингер/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Вертолет ударил по противнику легкой многоцелевой управляемой ракетой.

Экипаж вертолета Ми-28НМ уничтожил пункт временной дислокации противника в приграничных районах Курской области. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Наши летчики ударили по противнику легкой многоцелевой управляемой ракетой. По докладу разведки неприятель был уничтожен.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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