Вертолет ударил по противнику легкой многоцелевой управляемой ракетой.

Экипаж вертолета Ми-28НМ уничтожил пункт временной дислокации противника в приграничных районах Курской области. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Наши летчики ударили по противнику легкой многоцелевой управляемой ракетой. По докладу разведки неприятель был уничтожен.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.