Путин поздравил российских бойцов с полным разгромом ВСУ в Курской области

Противник на территории РФ понес огромные потери.
Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru
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Президент России Владимир Путин поздравил и поблагодарил Вооруженные силы (ВС) РФ за полный разгром ВСУ в Курской области.
«Поздравляю весь личный состав, всех воинских подразделений, принимавших участие в разгроме неонацистских формирований, вторгшихся на российскую территорию в Курской области», — сказал он.
Глава государства отметил, что авантюра киевского режима провалилась. По его словам, противник понес огромные потери, в том числе среди наиболее подготовленных сил ВСУ.
Полный разгром формирований отразится на всей линии соприкосновения, заявил президент. Это создает новые условия для успешных действий армии РФ и приближает разгром неонацистского режима.
«Поздравляю весь личный состав, всех бойцов и командиров с этим успехом, с победой. Благодарю вас за проявленное мужество, героизм, за служение Отечеству нашему и народу России», — подчеркнул Путин.
О завершении операции по освобождению региона президенту доложил глава Генштаба Валерий Герасимов. Он рассказал, что 26 апреля российские военные вернули контроль над последним населенным пунктом — село Горналь.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что глава Белого дома Дональд Трамп оценил встречу Владимира Путина и американского спецпосланника Стива Уиткоффа.
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