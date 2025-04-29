Экипаж Су-34 нанес удар по пункту управления БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 17 0

Экипаж Су-34 нанес удар по пункту управления БПЛА ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Валентин Капустин; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Он был произведен с помощью авиационных бомб.

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ нанес удар по пункту управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ и месту запуска вражеских дронов в приграничном районе Курской области. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите на 5-tv.ru.

Удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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