Готовим теплую одежду? Какой будет погода в Москве 3 мая

Гидрометцентр: 3 мая в Москве будут небольшой дождь и переменная облачность
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Подмосковье ночью температура может упасть до +2 °C.
В субботу, 3 мая, жителям столичного региона следует готовиться к облачной погоде с временами прояснения и небольшими дождевыми осадками. Об этом сообщили синоптики Гидрометцентра.
Прогноз, опубликованный на сайте, указывает на то, что в течение дня в Москве температура воздуха будет варьироваться в пределах от +12 до +14 °C. Ночью же температура значительно понизится, опустившись до +4 градусов.
Что касается Московской области, то здесь дневные значения температуры будут колебаться от +11 до +16 градусов, а ночью возможен спад до +2 °C.
Уточняется, что ветер ожидается юго-западный, с последующим переходом на северный. Его скорость составит 7–12 метров в секунду. Атмосферное давление в регионе достигнет 739 миллиметров ртутного столба, что находится в пределах нормы.
Ранее 5-tv.ru писал, что недавно в Москве был зафиксирован новый рекорд — количество осадков превысило 116-летнюю отметку. К тому же в некоторых частях Московской области синоптики регистрировали аномальное количество выпавшего снега за отведенное время. Это явление подчеркивает необычность текущих погодных условий.
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