Российские бойцы разгромили колонну квадроциклов ВСУ

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А вблизи государственной границы нашей страны был ликвидирован украинский танк Т-72.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Тема:
Курская область

Наши бойцы отработали по боевикам, которые пытались ночью пробраться к поселку Новый Путь в Курской области.

Противник выдвинулся в сторону населенного пункта на десяти квадроциклах. За передвижением колонны диверсантов следил наш дрон с тепловизором. По врагу ударили из артиллерии.

Вблизи госграницы уничтожен также украинский танк Т-72. Его атаковал дрон с барражирующим боеприпасом.

Ранее, 5 мая, российские военные отразили попытку атаки ВСУ в Курской области — об этом писал 5-tv.ru. На прорыв Киев бросил сотни боевиков. Задействовали машины разминирования, квадроциклы, тяжелую технику. Пехота ВСУ использовала тактику малых групп.

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