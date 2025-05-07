Более 10 беспилотников пытались атаковать Москву

Все дроны были сбиты на подлете к столице системами ПВО.

Системы ПВО ликвидировали свыше десяти дронов ВСУ, летевших к Москве, за последние несколько часов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — поделился градоначальник первым сообщением в 17:09.

В местах падения обломков сбитых дронов, добавил Собянин, работают специалисты экстренных служб. По данным на 21:52 известно о 14 сбитых беспилотниках.

Атаки украинских беспилотников ПВО на территории Москвы отражали и всю прошлую ночь. Из-за угрозы воздушной безопасности были введены ограничения на вылеты и прилеты в некоторых столичных аэропортах.

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