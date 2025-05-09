В посольстве РФ в США прошли акции «Бессмертный полк» и «Сад памяти»

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 52 0

В мероприятиях приняли участие сотрудники посольства России, члены их семей и соотечественники.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
День Победы 9 Мая

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 8 мая на территории посольства России в Вашингтоне прошли два важных мероприятия: акция «Бессмертный полк» и «Сад памяти». 5-tv.ru публикует кадры с этих мероприятий.

В этих мероприятиях приняли участие сотрудники посольства России, члены их семей, российские соотечественники, а также представители посольств стран СНГ и ученики школы при дипмиссии.

«В нашей семье очень гордятся прадедами и всеми теми, кто участвовал в нашей семье в войне», — рассказала участница «Бессмертного полка» Диана.

Еще одна участница праздничного шествия поделилась, что она и ее семья бережно хранят награды и фотографии своих предков, которые сражались с нацистами. Они также участвуют в шествиях, чтобы отдать дань уважения героям Великой Отечественной войны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как прошел парад Победы в Петропавловске-Камчатском. В праздничном шествии приняли участие военные из различных подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, в том числе курсанты. С приветствием к участникам торжественного шествия обратился командующий войсками и силами, расположенными на северо-востоке России, вице-адмирал Александр Юлдашев. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов также поздравил жителей региона с праздником Победы.

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