В посольстве РФ в США прошли акции «Бессмертный полк» и «Сад памяти»

В мероприятиях приняли участие сотрудники посольства России, члены их семей и соотечественники.
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 8 мая на территории посольства России в Вашингтоне прошли два важных мероприятия: акция «Бессмертный полк» и «Сад памяти». 5-tv.ru публикует кадры с этих мероприятий.
В этих мероприятиях приняли участие сотрудники посольства России, члены их семей, российские соотечественники, а также представители посольств стран СНГ и ученики школы при дипмиссии.
«В нашей семье очень гордятся прадедами и всеми теми, кто участвовал в нашей семье в войне», — рассказала участница «Бессмертного полка» Диана.
Еще одна участница праздничного шествия поделилась, что она и ее семья бережно хранят награды и фотографии своих предков, которые сражались с нацистами. Они также участвуют в шествиях, чтобы отдать дань уважения героям Великой Отечественной войны.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как прошел парад Победы в Петропавловске-Камчатском. В праздничном шествии приняли участие военные из различных подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, в том числе курсанты. С приветствием к участникам торжественного шествия обратился командующий войсками и силами, расположенными на северо-востоке России, вице-адмирал Александр Юлдашев. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов также поздравил жителей региона с праздником Победы.
- 9 мая
- Парад Победы прошел в Южно-Сахалинске, Хабаровске и Владивостоке
- 9 мая
- Захарова: МИД ФРГ извинился за Холокост только по-французски и по-английски
- 9 мая
- Парад Победы прошел в Петропавловске-Камчатском
- 9 мая
- Премьер Словакии прибыл в Москву для участия в праздновании Дня Победы
- 8 мая
- Киностудия Горького покажет классику военного кино на крупнейших экранах Москвы
- 8 мая
- «Священная дата»: Путин произнес речь перед иностранными гостями
- 8 мая
- Сильнее огня и разлуки: трогательные письма времен Великой Отечественной войны
- 8 мая
- География Победы: какие памятники героям Великой Отечественной войны сохранились за рубежом
- 8 мая
- «Наше дело прокукарекать, а там хоть и не рассветай»: как снимали «В августе 44-го…»
- 8 мая
- Ничто не забыто: 10 главных фильмов о Великой Отечественной войне
Читайте также
80%
Нашли ошибку?