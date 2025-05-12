Тяжело в учении, легко в бою. Лучшее видео из зоны СВО

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 15 0

Опубликовано видео занятий российских военных по тактической подготовке

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Наши бойцы проходят боевую подготовку на полигонах под руководством опытных военных.

В учебном центре Южного военного округа в Краснодарском крае продолжается подготовка военнослужащих, заключивших новые и первые контракты о прохождении военной службы в ВС РФ. Бойцы обучаются обслуживанию бронетехники, вождению по пересеченной местности, стрельбе из штатного вооружения БМП-3, а также тактическим действиям на поле боя. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Программа подготовки экипажей постоянно обновляется с учетом опыта специальной военной операции. Кроме того, многие курсанты являются непосредственными участниками боевых действий, которые в настоящий момент проходят боевое слаживание и переподготовку на другие воинские должности.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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